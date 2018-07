Ponte Preta faz jogo-treino para analisar opções para a final do Paulista

A Ponte Preta realizou um jogo-treino na manhã desta quarta-feira, em Campinas, diante do Primavera, para observar atletas que podem ser escalados domingo, contra o Corinthians, às 16 horas, no estádio Moisés Lucarelli, na primeira partida da decisão do Campeonato Paulista. O principal deles foi o meia Renato Cajá, que se recupera de lesão muscular. Também foram observados o lateral Nino Paraíba, ausente desde o jogo das quartas de final contra o Santos, também por contusão, além dos zagueiros Fábio Ferreira e Kadu, que disputam a posição de Marllon, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

A partida teve de ser interrompida no final do segundo tempo, quando o Primavera vencia por 1 a 0, por causa das fortes chuvas que caíram em Campinas. Cajá teve boa movimentação, mas sentiu falta de ritmo de jogo. Sua escalação ainda não está confirmada no domingo. Por outro lado, Nino deve voltar à lateral direita.

Para o meia Élton, as boas atuações na Ponte Preta nas fases eliminatórias motivam o grupo a buscar o título inédito. "A expectativa está boa. A Ponte está jogando bem, convencendo e tendo vitórias contra equipes que eram favoritas. E agora estamos na final e queremos entrar para a história da Ponte, que merece ganhar esse título, assim como sua torcida", afirmou o meio-campista em entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira, no CT da Ponte Preta, em Campinas.