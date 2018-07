Ponte Preta faz promoção e espera apoio da torcida para encarar o Palmeiras

A pequena presença de torcedores incomodou a diretoria e comissão técnica da Ponte Preta durante quase todo o Campeonato Paulista. Para as semifinais, entretanto, o ponte-pretano terá motivos de sobra para comparecer em peso no estádio Moisés Lucarelli, no jogo de ida contra o Palmeiras, neste domingo, às 16 horas. O clube anunciou uma nova promoção e o valor dos ingressos para a arquibancada geral (maior setor do estádio) será de R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia-entrada).

Assim que terminou a partida contra o Santos, no Pacaembu, o técnico Gilson Kleina pediu o apoio do torcedor, ciente da importância de uma vitória na ida. Ele tem estratégia semelhante à que deu certo diante do Santos, ganhando em casa e indo para o segundo com o regulamento debaixo do braço.

"Pedimos para que o ponte-pretano lote o estádio. Precisamos do apoio do nosso torcedor para conseguirmos uma nova vitória dentro de casa. Nesse momento da competição, um vacilo sob nossos domínios pode custar caro, mas eu tenho certeza que teremos grande presença", disse o treinador.

Além da arquibancada geral, o torcedor da Ponte Preta também pode optar por lugares na cabeceira com o custo de R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia-entrada). O valor é o mesmo para os visitantes, mas os três mil bilhetes disponível aos palmeirenses serão vendidos somente em São Paulo.

As vendas nas bilheterias do Moisés Lucarelli começam na quinta-feira, das 11h às 17h. A expectativa é de um público perto de 15 mil torcedores.