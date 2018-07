Ponte Preta faz proposta para tirar Jorge Henrique do Inter

A Ponte Preta sonha com um atacante de nome para compor o seu ataque titular durante a temporada 2015. E, sem muitas opções no mercado, a diretoria fez proposta para contratar Jorge Henrique, ex-Corinthians, mas que está no Internacional desde 2013.

A ideia do time campineiro é de ter o atacante por empréstimo até o final do ano. O problema é que o Internacional precisa ceder à exigência da Ponte de pagar parte do salário. Os valores seriam altos, em torno de R$ 250 mil por mês, e fora do teto salarial estipulado pelo clube paulista.

Por outro lado, parte da diretoria do clube gaúcho é a favor do negócio. Isso porque o ex-corintiano foi pouco utilizado por Abel Braga no ano passado e, neste ano, provavelmente continuará sendo opção no banco de reservas com o uruguaio Diego Aguirre.

A Ponte Preta estreia no Campeonato Paulista no próximo domingo, contra a Portuguesa, às 19h30, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. O time está no Grupo B, ao lado de Rio Claro, Audax, São Bento e Corinthians.