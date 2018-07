Ponte Preta faz seis trocas na lista de inscritos da Sul-Americana

Quase dois meses após a classificação para a segunda fase da Copa Sul-Americana, a Ponte Preta passou por algumas mudanças no elenco. Por isso, após reunião com a comissão técnica, a diretoria fez seis trocas na lista de inscritos para a sequência da competição continental, pela qual o time volta a jogar nesta quinta-feira em confronto contra o Sol de América, do Paraguai, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).

Entre os nomes que seguem no clube, foram sacados o zagueiro Fábio Ferreira e o lateral-esquerdo Artur. Os dois estão treinando em separado do restante do elenco e a tendência é que sejam negociados em breve. As vagas foram preenchidas com a inscrição de dois nomes das mesmas posições. Fernandinho vai ser opção na lateral esquerda e Rodrigo, na defesa.

As outras alterações foram feitas por necessidade. Os atacantes Clayson e William Pottker, negociados com Corinthians e Internacional, respectivamente, foram substituídos por Claudinho e Emerson Sheik. Os meias Matheus Cassini, contratado pelo Santos, e Ravanelli, negociado com o Terek Grozny (da Rússia), deixaram a lista para as entradas de Luan Peres e Negueba.

O técnico Gilson Kleina ainda não confirmou a escalação do time para o jogo deste meio de semana, mas deve usar os jogadores suspensos: o zagueiro Rodrigo e o meia Renato Cajá, expulsos na derrota para o Palmeiras, e o atacante Emerson Sheik, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Os três não vão atuar contra o Avaí, neste domingo, em Florianópolis, pela 11.ª rodada do Campeonato Brasileiro.