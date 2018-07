Ponte Preta fecha com canal de TV e patrocínio para amistoso em Orlando A Ponte Preta fechou duas importantes parcerias para o amistoso contra o Orlando City, dos Estados Unidos, time onde joga o meia Kaká. O canal fechado BandSports anunciou, nesta terça-feira, a transmissão ao vivo do confronto que acontece no sábado, às 20h30 (horário de Brasília), na Flórida. Além disso, o clube conseguiu o patrocínio pontual da Brasil Kirin.