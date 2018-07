Ponte Preta fecha treinos antes de jogo com Corinthians A Ponte Preta já respira o clima de decisão para o duelo contra o Corinthians pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Disposta a usar todas as táticas para surpreender o time paulistano, domingo, em casa, a Ponte pretende apostar no mistério. Um exemplo disso é que o clube já confirmou que todos os treinos da semana serão com portões fechados.