Ponte Preta fecha três contratações para próxima temporada

CAMPINAS - Depois da derrota na final da Copa Sul-Americana, a diretoria da Ponte Preta está renovando seu elenco. Nesta sexta-feira, o clube de Campinas anunciou três reforços para a próxima temporada, quando voltará a disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Os novos jogadores do elenco são o volante Dodó, o meia Tchô e o zagueiro Ricardo Silva.

O trio assinou contrato por um ano e deve defender o time no Paulistão, Copa do Brasil e Série B de 2014. Volante de força e velocidade, Dodó atuou pelo Atlético Goianiense em 2013. Ele tem 26 anos e chamou a atenção por atuar tanto na defesa quanto no ataque, onde costuma arriscar chutes de fora da área. Chegou a marcar gols com a camisa do Atlético.

O meia Valdecir de Souza Júnior, mais conhecido como Tchô, tem 26 anos e jogou com a camisa do Figueirense em 2013. Revelado pelo Atlético-MG, o atleta foi campeão da série B pelo Atlético em 2006 e do Campeonato Mineiro de 2007, além de ter passagem por Portugal e ter atuado pela seleção brasileira sub-20.

Com 1,90 metro de altura, Ricardo Santos é mais conhecido como Potiguar, apelido que prefere não usar mais. Em 2013, o jogador de 21 anos foi um dos destaques do Ceará em 2013, time que defendia desde o ano anterior.

Além das contratações, o torcedor pontepretano recebeu outras duas boas notícias nesta sexta-feira. O volante Fernando Bob renovou o seu contrato e fica pelo menos até o final do Paulistão. O mesmo vale para o atacante Leonardo.