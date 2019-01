Ponte Preta fica perto de anunciar meia Rafael Longuine, do Santos

A Ponte Preta espera confirmar nos próximos dias mais uma contratação para a temporada 2019. Trata-se do meia Rafael Longuine, que defendeu o Guarani no ano passado e chegaria por empréstimo junto ao Santos.

Artilheiro bugrino na última Série B do Campeonato Brasileiro, com dez gols, Rafael Longuine já havia sido procurado pela Ponte em dezembro, mas a negociação não foi para frente porque Jorge Sampaoli queria observar o meia durante os treinamentos.

O técnico argentino, porém, parece não ter se convencido a utilizar Rafael Longuine e a diretoria santista já o liberou para realizar exames médicos na Ponte Preta. Ele vai ser o segundo jogador a trocar Santos por Campinas. Na semana passada, o clube campineiro anunciou o meia Matheus Oliveira, que também defendeu o Guarani em 2018.

Os empréstimos dos dois jogadores é uma forma do Santos abater parte da dívida de R$ 800 mil que tem com a Ponte Preta por conta da transferência envolvendo o atacante Felippe Cardoso no ano passado.

Em campo, a Ponte se prepara para a estreia no Paulistão, marcada para sábado, contra o Oeste, às 16h30, no Moisés Lucarelli, em Campinas.