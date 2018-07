Ponte Preta fica perto de contratar atacante Silvinho

CAMPINAS - Com o planejamento de 2014 atrasado por conta da final da Copa Sul-Americana, a Ponte Preta corre contra o tempo para montar o elenco do próximo ano. Ainda sem anunciar oficialmente reforços, o time de Campinas virou espaço para especulações. Duas negociações, contudo, estão bastante adiantadas. Nos próximos dias, o clube deve definir as contratações do zagueiro Potiguar, do Ceará, e o atacante Silvinho, do São Paulo.

O defensor tem 21 anos e possui contrato com o time cearense até 2017. A intenção do clube nordestino é emprestá-lo para ganhar experiência. Já Silvinho, de 22 anos, tem vínculo por empréstimo com o time do Morumbi até abril do próximo ano. Como não conseguiu repetir as mesmas atuações da época de Penapolense, ele deve ser liberado.

Por enquanto, as únicas confirmações da Ponte para 2014 foram as renovações do goleiro Roberto e do volante Ferrugem. Nos próximos dias, a diretoria espera acertar as permanências do meia Adrianinho e do atacante Leonardo.

Até o momento, 12 jogadores já confirmaram suas saídas. Entre eles, estão o goleiro Edson Bastos; os laterais Artur e Régis; os zagueiros Wescley e Betão; os volantes Baraka e Fellipe Bastos; os meias Elias e Chiquinho; e os atacantes Adaílton e William.

A lista deve aumentar ainda mais nos próximos dias. O lateral-esquerdo Uendel está muito perto de acertar a sua transferência para o Corinthians. Já o atacante Rildo está na mira de Santos e Atlético-MG. Por fim, o volante Fernando Bob, emprestado pelo Fluminense até o final do Paulistão, deve ser liberado por ter salário alto.