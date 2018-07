Ponte Preta fica próxima de bater recorde no Brasileirão

O empate arrancado de forma heroica no último sábado com o Botafogo por 1 a 1, no Rio, deixou a Ponte Preta muito próxima de quebrar o seu recorde de pontos no Campeonato Brasileiro, desde que a competição passou a ser disputada em pontos corridos e com 20 clubes - em 2006. O feito pode ser alcançado no próximo domingo, quando os campineiros recebem o Coritiba, no estádio Moisés Lucarelli, pela 38.ª e última rodada.

Na 10.ª colocação com 50 pontos, a Ponte Preta precisa da vitória para ultrapassar a marca do ano passado, quando somou 51. De quebra, um resultado positivo classifica o time para a Copa Sul-Americana de 2017. Em caso de tropeço, precisa torcer por derrotas de São Paulo, Fluminense e Cruzeiro.

"No ano passado, a Ponte fez 51 pontos e temos condição de fazer 53 com uma vitória, o que nos colocaria com a melhor campanha, que foi regular e honrosa. É uma marca importante para uma equipe que tem investimento pequeno", disse o técnico Eduardo Baptista.

Para a despedida na temporada, o treinador não vai poder contar com o volante João Vitor e o atacante Clayson. O primeiro recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Botafogo, enquanto que o atacante foi expulso. Por outro lado, o experiente Wendel volta após cumprir suspensão automática.