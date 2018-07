Ponte Preta finalmente deve receber dinheiro do empréstimo de Ferrugem A Ponte Preta finalmente pode ver a cor do dinheiro referente ao empréstimo do volante Ferrugem ao Corinthians no ano passado. O clube cobra na Justiça cerca de R$ 500 mil, que ainda não foram pagos pelo time da capital. Ferrugem permaneceu emprestado ao Corinthians de abril até dezembro de 2014. Atualmente ele defende o Vissel Kobe, do Japão, dirigido pelo técnico brasileiro Nelsinho Batista.