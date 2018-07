Ponte Preta firma com patrocinador master por 3 anos e quer espaço internacional

Este valor vai ser utilizado no departamento de futebol, que tem um orçamento anual, já aprovado pelo Conselho Deliberativo, de R$ 32 milhões. Ao contrário da postura adotada em 2015, quando colocou como objetivo a sua permanência na Série A, a diretoria aposta também em algum avança em competições internacionais.

O caminho é a Copa Sul-Americana. Tanto que no contrato firmado consta premiações extras por posicionamento nos campeonatos em que participar. O clube tem o calendário lotado com o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil, talvez a Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro.

A direção da empresa patrocinadora aprovou o período de seis meses de experiência em ostentar a sua logomarca nas camisas do clube. Agora ampliou sua atuação, tendo em vista o projeto de ampliação também de sua plataforma na linha de esportes.

À parte o bom negócio do dia, o técnico Felipe Moreira arma um time diferente para enfrentar o Sport, neste domingo, em Campinas, na última rodada do Brasileirão. Vários reservas devem ser escalados, mesmo porque alguns titulares já foram liberados já que não devem continuar no clube como o goleiro Marcelo Lomba, o lateral-direito Rodinei, o volante Fernando Bob e o atacante Biro Biro.