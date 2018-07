Ponte Preta ganha a 4ª consecutiva e vira vice-líder

A Ponte Preta mostrou mais uma vez porque se tornou uma das favoritas ao retorno à elite do Campeonato Brasileiro. Mesmo sem jogar bem, o time campineiro derrotou o Vila Nova por 3 a 0, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, nesta terça-feira, pela 25.ª rodada da Série B, e assumiu a vice-liderança.

Com o resultado, a Ponte Preta chegou à incrível marca de nove vitórias, quatro consecutivas, nos últimos 11 jogos. Desta forma, o time atingiu 46 pontos, em segundo lugar, ultrapassando o Avaí no número de gols pró: 40 a 35. Os times estão empatados em vitórias (13) e saldo de gols (15). O Vila Nova, por sua vez, é o penúltimo com 17.

A Ponte Preta não teve um bom começo de jogo. Estático no campo de ataque, o time visitante assistiu ao adversário tentar fazer pressão nos minutos iniciais. A falta de qualidade, no entanto, pesou para os donos da casa. As chances de perigo foram apenas em chutes de fora da área de Radamés, que Roberto defendeu sem problemas.

Apesar do início sonolento, os campineiros tinham mais qualidade e conseguiram abrir o placar aos 25 minutos. Renato Cajá recebeu de Cafu na entrada da área e bateu colocado, de perna direita, sem chances de defesa para Cléber Alves.

O gol não mudou o panorama da partida. O Vila Nova tentou crescer no jogo, mas esbarrou na falta de qualidade. Em jogada de bola parada, desta vez no início do segundo tempo, a Ponte Preta conseguiu ampliar o marcador. Aos quatro minutos, após tiro de canto, Cafu dominou no peito e mandou para área na cabeça de Tiago Alves, que só teve o trabalho de desviar de cabeça para o gol.

Desesperado, o Vila Nova partiu para cima de forma desordenada e praticamente não criou. Aos 25 minutos, porém, uma chance caiu do céu para os goianos diminuírem em pênalti cometido por Tiago Alves em Paulinho. O veterano Radamés não soube aproveitar e mandou na trave.

Em contra-ataque, logo em seguida, a Ponte Preta ampliou. Fernando Bob enxergou falha na marcação do Vila Nova e encontrou Roni, livre, no espaço vazio. O atacante aproveitou e tocou de primeira, no contrapé de Cléber Alves. Ai foi só esperar o tempo passar e comemorar mais uma vitória.

Pela 26.ª rodada, o Vila Nova volta a campo contra o América-RN nesta sexta, às 19h30, na Arena das Dunas, em Natal. No sábado, a Ponte Preta tem duelo direto contra o Ceará, às 16h10, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA 0 x 3 PONTE PRETA

VILA NOVA - Cléber Alves; Léo Rodrigues, Gabriel, João Paulo e Rafinha (Wanderson Lima); Felipe Macena (Leonardo), Radamés, Jeferson (Hugo), Paulinho e Júnior Xuxa; Ítalo. Técnico: Christian Lauria.

PONTE PRETA - Roberto; Rodnei, Tiago Alves, Gilvan e João Paulo; Adilson Goiano (Thomás), Fernando Bob e Renato Cajá (Adrianinho); Roni, Cafu (Juninho) e Alexandro. Técnico: Guto Ferreira.

GOLS - Renato Cajá, aos 25 minutos do primeiro tempo; Tiago Alves, aos 5, e Roni, aos 38 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Wanderson Lima, Hugo e Júnior Xuxa (Vila Nova); Adilson Goiano (Ponte Preta).

ÁRBITRO - Pablo dos Santos Alves (ES).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).