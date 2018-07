Ponte Preta ganha do Sport de virada e entra no G-4 do Brasileirão

O torcedor alvinegro não vai querer acordar neste domingo. Neste sábado, a Ponte Preta emplacou a terceira vitória seguida ao bater o Sport por 2 a 1, de virada, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), e dormiu no G-4 - a zona de classificação para a Copa Libertadores. A partida, assistida por pouco mais de três mil pessoas, foi válida pela 14.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Após vencer Santa Cruz, São Paulo e Sport, a Ponte Preta chegou aos 23 pontos e saltou para a quarta colocação. O time campineiro vai torcer por tropeços dos concorrentes diretos - Santos, Internacional, Atlético Paranaense e Flamengo - para se manter no G4. Já os pernambucanos estacionaram nos 12 pontos e continuam na zona de rebaixamento.

Após levar um susto logo no primeiro minuto com William Pottker, que parou no goleiro Agenor, o Sport abriu o placar aos nove. Diego Souza foi fazendo fila e, ao ser desarmado por Douglas Grolli, a bola sobrou para Rogério finalizar no cantinho do goleiro João Carlos com um chute cruzado.

O empate pontepretano saiu aos 16 minutos. William Pottker recebeu grande passe de Thiago Galhardo e bateu no cantinho de Agenor. Os dois times ainda tiveram chances, mas não aproveitaram antes do intervalo.

A Ponte Preta quase virou logo aos cinco minutos do segundo tempo. Thiago Galhardo fez boa jogada individual e soltou a bomba para a defesa de Agenor. No entanto, aos 34, o goleiro não conseguiu salvar o Sport. Roger cruzou e o zagueiro Douglas Grolli desviou levemente de cabeça no cantinho. O time pernambucano quase empatou nos acréscimos em uma bicicleta de Rogério, que saiu pela linha de fundo. Mas a sorte não anda ao lado do clube do Recife.

A Ponte Preta volta a campo no próximo sábado contra o Santos, às 18h30, no estádio da Vila Belmiro, em Santos. No domingo, o Sport recebe o Grêmio, também às 18h30, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife. Os jogo serão válidos pela 15.ª rodada.

Confira o gol do Grolli. Acompanhe no snapchat também. pic.twitter.com/xxfYIOUt8s — A. A. Ponte Preta (@aapp_oficial) 10 de julho de 2016

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 2 x 1 SPORT

PONTE PRETA - João Carlos; Jeferson, Douglas Grolli, Antônio Carlos e Reinaldo; João Vitor, Renê Júnior e Thiago Galhardo; Giva (Rhayner), Clayson (Wellington Paulista) e William Pottker (Roger). Técnico: Eduardo Baptista.

SPORT - Agenor; Rodrigo Mancha, Matheus Ferraz, Durval e Renê; Rithely (Ronaldo), Serginho, Everton Felipe (Edmilson), Gabriel Xavier (Reinaldo Lennis) e Diego Souza; Rogério. Técnico: Oswaldo de Oliveira.

GOLS - Rogério, aos 9, e William Pottker, aos 16 minutos do primeiro tempo; Douglas Grolli, aos 34 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Jeferson e João Vitor (Ponte Preta); Diego Souza e Durval (Sport).

ÁRBITRO - Héber Roberto Lopes (Fifa/SC).

RENDA - R$ 45.840,00.

PÚBLICO - 3.086 pagantes.

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).