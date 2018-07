Ponte Preta ganha e faz final do Título do Interior

Leandro Silva, Josimar, Rômulo e Guilherme marcaram para os donos da casa, enquanto que Souza fez o único gol dos visitantes. O goleiro Bruno, da Ponte Preta, foi um dos destaques ao defender a cobrança do artilheiro Eduardo, enquanto que Erandir desperdiçou ao bater no travessão.

Agora, a Ponte Preta encara o Oeste em uma decisão com duas partidas. Como o clube de Itápolis fez melhor campanha somando-se todas as fases, terá o direito de fazer a segunda partida em casa. As datas e horários serão definidos pela Federação Paulista de Futebol (FPF) nesta segunda-feira. Enquanto isso, o São Caetano volta as suas atenções para o Campeonato Brasileiro da Série B, onde estreia contra o Salgueiro, no dia 20 de maio, no interior pernambucano.

A Ponte Preta ditou o ritmo do jogo em praticamente todos os 90 minutos. Apesar de controlar a partida, o time da casa encontrou grandes dificuldades para finalizar a gol. Tanto que no primeiro tempo a sua única boa chance saiu, aos 23 minutos, em um chute da entrada da área do meia Válber, que passou por cima do gol.

Na segunda etapa, os mandantes até deram a impressão de que pressionariam. No entanto, o cenário do jogo pouco se alterou. O São Caetano se arriscou pouco e praticamente não assustou o goleiro Bruno. Já os mandantes tiveram duas boas chances com o meia Renatinho. Logo a um minuto, em um chute de fora da área, e em uma finalização de cabeça, aos 15, ambas defendidas pelo goleiro Luiz.

Ficha técnica

Ponte Preta 0 (4) x (1) 0 São Caetano

Ponte Preta - Bruno; Guilherme, Leandro Silva, Ferrón e João Paulo; Mancuso (Rômulo), Josimar, Gil (Xaves) e Válber; Tiago Luís (Márcio Diogo) e Renatinho. Técnico: Gilson Kleina.

São Caetano - Luiz; Jean, Thiago Martinelli e Anderson Marques; Artur, Augusto Recife, Souza, Aílton e Diogo (Erandir); Eduardo e Antônio Flávio (Renatinho). Técnico: Ademir Fonseca.

Cartões amarelos - Renatinho e Guilherme (Ponte Preta); Augusto Recife, Souza e Artur (São Caetano).

Árbitro - Magno de Sousa Lima Neto.

Renda - R$ 16.461,00.

Público - 2.223 pagantes.

Local - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).