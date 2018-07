Ponte Preta ganha, permanece invicta e afunda o Vila Nova na Série B

CAMPINAS - Não foi a atuação que todos esperavam, mas isso era o que menos importava neste momento. Diante de um adversário bastante limitado, a Ponte Preta fez o dever de casa e venceu o lanterna Vila Nova por 1 a 0, nesta terça-feira, no estádio Moisés Lucarelli, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O volante Juninho foi o autor do único gol da partida ainda no primeiro tempo.

Ainda sem saber o que é perder no campeonato - quatro empates e duas vitórias -, a Ponte Preta chegou aos 10 pontos e se manteve próxima dos primeiros colocados. Por outro lado, o Vila Nova segue sem vencer e também sem marcar um gol sequer, amargando a lanterna com apenas um ponto. Esta é a quinta derrota seguida do time goiano.

O primeiro tempo foi totalmente dominado pela Ponte Preta, que encurralou o Vila Nova e criou algumas boas oportunidades. Aos 26 minutos, Vinícius fez grande jogada individual pela esquerda e cruzou rasteiro. Cléber Lima rebateu para dentro da área e Juninho apenas completou.

Na sequência, Cafu recebeu de Léo Cittadini e soltou a bomba de primeira. O goleiro espalmou com as pontas dos dedos. A única chance do Vila Nova veio nos minutos finais, quando Roberto não conseguiu afastar e Marcelo Toscano bateu por cima do gol, que estava aberto.

A Ponte Preta voltou do intervalo buscando o segundo gol para ter mais tranquilidade e quase chegou lá em cabeçada de Cafu. A bola acertou a trave e Vinícius não conseguiu pegar o rebote. Depois dos 30 minutos, o time campineiro caiu de produção e o Vila Nova passou a ter a posse de bola, mas não chegava com perigo ao gol de Roberto. Marcelo Toscano arriscou de longe pela linha de fundo. No último lance de perigo, Almir isolou dentro da pequena área.

A Ponte Preta volta a campo nesta sexta contra o Ceará, às 21h50, no estádio Domingão, em Horizonte (CE), pela sétima rodada. No sábado, o Vila Nova recebe o América-RN, às 16h20, no estádio Serra Dourada, em Goiânia.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 1 x 0 VILA NOVA

PONTE PRETA - Roberto; Daniel Borges, Gilvan, César e Bryan; Elton, Juninho, Léo Cittadini (Rodolfo) e Adrianinho; Jonatan Cafu (Wilker) e Vinícius (Antônio Flávio). Técnico: Dado Cavalcanti.

VILA NOVA - Cléber Alves; Arthur (Jeferson), Júlio César, Gabriel e Christiano; Daniel Tijolo (Bruno Veiga), Nenê Bonilha, Almir e Gustavo; Marcelo Toscano e Evandro Paulista (Leonardo). Técnico: Waldemar Lemos.

GOL - Juninho, aos 26 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Gilvan (Ponte Preta); Jeferson e Gabriel (Vila Nova).

ÁRBITRO - Manoel Nunes Lopo Garrido (BA).

RENDA - R$ 29.658,00.

PÚBLICO - 3.538 pagantes.

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).