Ponte Preta ganha 'reforços' para jogo decisivo pelo acesso

O técnico Guto Ferreira ganhou dois "reforços" importantes para o jogo que pode confirmar o acesso da Ponte Preta na Série B do Campeonato Brasileiro. O lateral-direito Rodinei e o volante Fernando Bob retornam contra o Bragantino, neste sábado, em Bragança Paulista (SP), depois de ficarem fora da vitória sobre o Sampaio Corrêa. Depois do acesso do Joinville, com 66 pontos, a equipe de Campinas ficou na vice-liderança, com 64. Se vencer seu jogo, vai reassumir a ponta e garantir a sua volta à elite nacional.

Vetado por conta de dores na panturrilha direita, Fernando Bob treinou normalmente na última terça-feira e está confirmado entre os titulares. Se depender do treinamento comandado por Guto Ferreira, o companheiro de Bob será Adilson Goiano. Vindo de uma sequência desgastante de jogos, Juninho deve ficar como opção no banco de reservas.

Quem também retorna depois de desfalcar a Ponte Preta contra o Sampaio Corrêa é o lateral-direito Rodinei, que cumpriu suspensão automática por ter recebido o terceiro cartão amarelo no empate com o Vasco. Assim, o jovem Jeferson deixa o time titular.

TORCIDA

A Ponte Preta anunciou que mais de dois mil ingressos já foram comercializados para o duelo contra o Bragantino. No total foram disponibilizados cinco mil bilhetes aos pontepretanos e a expectativa é de que todos sejam vendidos até o dia do jogo.