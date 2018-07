Ponte Preta goleia Coritiba, se afasta do Z-4 e evita crise

A Ponte Preta voltou a vencer após o jejum de cinco partidas pelo Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira à noite, o time de Gilson Kleina recebeu o Coritiba no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 15ª rodada, e aplicou uma goleada por 4 a 0 com gols de Léo Artur, Emerson Sheik, duas vezes, e Lucca.

Com o resultado, o time de Campinas se afasta da zona do rebaixamento, chegando aos 18 pontos. O Coritiba, com um ponto a mais, perdeu a oportunidade de se aproximar da briga por uma posição na zona de classificação à Copa Libertadores.

A Ponte Preta começou melhor e se aproveitou de erros do adversário para criar as principais jogadas de perigo. Aos 15 minutos, o experiente volante Edinho errou feio e entregou a bola para Léo Artur. O meia não perdoou e marcou seu primeiro gol pelo clube paulista.

O Coritiba tentou responder ainda no primeiro tempo, mas não conseguia se infiltrar na defesa pontepretana. Na melhor chance da equipe visitante, Rildo invadiu a área e bateu com violência, mas o goleiro Aranha espalmou. No rebote, Henrique Almeida cabeceou para fora.

Na segunda etapa, Emerson Sheik marcou o segundo gol, aos 15 minutos, ampliando a vantagem. Ele recebeu o lançamento de Jeferson e completou de primeira, marcando um lindo gol. O primeiro no Brasileiro. A outra vez em que o experiente atacante deixou sua marca foi a vitória por 1 a 0 sobre o Sol de América, pela Copa Sul-Americana.

Lucca também deixou o seu gol. Aos 38 minutos, o atacante recebeu de Elton e bateu forte e no alto na saída de Wilson para marcar o terceiro do jogo. Quatro minutos mais tarde, Emerson Sheik recebeu o passe de Nino Paraíba dentro da área e, com um toque de categoria, marcou o quarto, fechando o placar e transformando a vitória em goleada.

O Coritiba volta a campo no próximo sábado, às 21 horas, quando visita o Flamengo no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ). No domingo, às 11 horas da manhã, a Ponte Preta enfrenta o Atlético-PR na Arena da Baixada, em Curitiba (PR).

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 4 x 0 CORITIBA

PONTE PRETA - Aranha; Jeferson, Marllon, Rodrigo e Danilo Barcelos; Fernando Bob (Elton), Naldo e Léo Arthur (Nino Paraíba); Emerson Sheik, Maranhão (Renato Cajá) e Lucca. Técnico: Gilson Kleina.

CORITIBA - Wilson; Dodô, Márcio, Luizão e Thiago Carleto (Neto Berola); Edinho (Tomas Bastos), Jonas, Matheus Galdezani e William Matheus; Rildo e Henrique Almeida (Filigrana). Técnico: Pachequinho.

GOLS - Léo Artur, aos 15 minutos do primeiro tempo. Emerson Sheik, aos 15 e aos 42, e Lucca, aos 38 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Emerson Sheik (Ponte Preta).

ÁRBITRO - Rodrigo Batista Raposo (DF).

RENDA - R$ 74.855,00.

PÚBLICO - 3.728 pagantes (3.832 no total).

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).