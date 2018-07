Ponte Preta goleia o Sapucaiense com time misto na Copa do Brasil

CAMPINAS - Visivelmente preocupada com o dérbi contra o Guarani, marcado para sábado, pela 15ª rodada do Campeonato Paulista, a Ponte Preta foi até displicente no jogo desta quarta-feira, pela Copa do Brasil. Mesmo assim, goleou o Sapucaiense (RS) por 5 a 2, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, e garantiu classificação para a segunda fase.

No jogo de ida, houve empate sem gols. Assim, a Ponte avançou na Copa do Brasil e enfrentará agora o Atlético-GO, que eliminou o Gurupi (TO) também em duas jogos, mas com duas vitórias: 1 a 0 e 4 a 2.

Mesmo jogando em casa, a Ponte foi surpreendida aos quatro minutos de jogo com o gol de Rodrigo, num contra-ataque armado por Felipinho. Mas o time de Campinas reagiu rapidamente: empatou aos 21, quando Roger marcou numa falha do goleiro Júlio César, e virou aos 22, com Enrico.

No início do segundo tempo, a Ponte voltou ainda mais desligada. Assim, o Sapucaiense criou duas chances reais para empatar. E, na terceira, não desperdiçou. Dudu recebeu na frente da área e chutou bem no canto do goleiro Lauro, deixando tudo igual aos 10 minutos.

Mas a superioridade técnica do time paulista é muito grande e bastou apertar um pouco para chegar à goleada. Aos 14 minutos, Roger cruzou e Enrico só completou na pequena área. Ele mesmo ampliou aos 34, em outra jogada individual. No quinto gol, Enrico cruzou para Rodrigo Pimpão marcar aos 42.

FICHA TÉCNICA:

PONTE PRETA 5 X 2 SAPUCAIENSE

PONTE PRETA - Lauro; Guilherme (Cicinho), Ferrón, Gian e Uendel; Agenor (Gerson), Willian Magrão, Enrico e Renato Cajá; Rodrigo Pimpão e Roger (Leandrão). Técnico - Gilson Kleina.

SAPUCAIENSE - Júlio César; Valença, Dudu e Natan; Leandro Nunes, Cá (Rafinha), Elias, PC (Lucas) e Marlon; Rodrigo (Élder) e Felipinho. Técnico - Marcão.

GOLS - Rodrigo, aos 4, Roger, aos 21, e Enrico, aos 22 minutos do primeiro tempo; Dudu, aos 10, Enrico, aos 14 e aos 34, e Rodrigo Pimpão, aos 42 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - João Lupato (MS).

CARTÃO AMARELO - Valença, Leandro Nunes, Natan e Lucas.

CARTÃO VERMELHO - Valença.

RENDA - R$ 16.738,00.

PÚBLICO - 3.226 pagantes.

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.