Ponte Preta 'ignora' reservas do São Paulo para ganhar

Sem perder há oito jogos atuando em casa - seis vitórias e dois empates -, a Ponte Preta se encontra na 12.ª colocação, com 46 pontos, seis a mais que o Sport, primeiro da zona de rebaixamento. Para afastar de vez o fantasma da degola, o time campineiro precisa de um simples empate, mas com uma vitória se aproximaria da inédita classificação para a Sul-Americana do ano que vem. O objetivo é se garantir, embora vá depender da sua campanha na Copa do Brasil.

Fazer sua parte e não se preocupar com o adversário. É assim que os jogadores da Ponte Preta estão encarando a partida, mesmo cientes de que o São Paulo não virá com a forma máxima - Luis Fabiano, suspenso, é desfalque certo e o técnico Ney Franco deve poupar outros titulares.

Um dos mais experientes do elenco, o goleiro Edson Bastos não quer ver o time entrar em campo relaxado. "Não é porque o Luis Fabiano está fora que a nossa vida será mais fácil ou que o São Paulo estará mais fraco. Lá tem grandes jogadores que também podem fazer a diferença. Outro ponto é que é final de temporada. Os atletas que entrarem vão procurar mostrar o melhor para permanecer na equipe no próximo ano", afirmou.

Para o duelo, o técnico Guto Ferreira tem apenas uma dúvida. O atacante Luan não participou dos últimos dois treinamentos devido a dores no púbis e corre o risco de ser vetado pelo departamento médico. Se isso realmente acontecer, Rildo, que se recuperou de contusão, será o companheiro do artilheiro Roger. O resto do time deve ser o mesmo que perdeu para o Bahia por 1 a 0, no último domingo.