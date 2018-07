Ponte Preta inicia contra o Lanús a batalha pelo título da Sul-Americana

SÃO PAULO - A previsão para esta quarta-feira é de congestionamento nas estradas que ligam Campinas a São Paulo. O fluxo será em direção ao Pacaembu, palco do momento mais importante da história da Ponte Preta que, a partir das 21h50, começa a decidir a Sul-Americana contra o Lanús, da Argentina, diante de pelo menos 28 mil torcedores – 22 mil ingressos haviam sido vendidos e outros seis mil são de sócios-torcedores da Ponte. A partida de volta será no dia 11.

A previsão de público é maior do que a capacidade do Moisés Lucarelli, que recebe até 19 mil pessoas. Justamente esse número impediu o time de mandar a semifinal e a decisão em Campinas, mas esta quarta-feira isso pouco importa. O que interessa é a grandiosa chance de ser campeão e garantir uma vaga na Libertadores.

Os últimos quatro meses foram os mais importantes dos 113 anos de história da Ponte Preta. A primeira página desse roteiro foi preenchida em agosto, quando a equipe já demonstrava felicidade só por disputar pela primeira vez um torneio internacional. Eliminar o Criciúma foi digno de comemoração, até porque o resultado credenciou o time para enfrentar um adversário estrangeiro pela primeira vez. Os colombianos do Deportivo Pasto não foram páreo para tamanha euforia.

Depois foi a vez de dois campeões mundiais caírem diante da Ponte, que deixou de ser coadjuvante. As vitórias fora de casa sobre Vélez Sarsfield e São Paulo mostraram o quanto a equipe é perigosa nos contragolpes – e como não se intimida. O time não se abateu nem mesmo com a queda para a Série B e agora pode bagunçar o campeonato em que já está rebaixado. Se conquistar a Sul-Americana, o G-4 do Brasileiro se transformará em G-3 – o que será péssimo para Atlético-PR, Botafogo, Goiás e Vitória.

Os titulares foram poupados no último fim de semana (derrota por 2 a 0 para a Portuguesa) e a equipe deverá manter a formação que eliminou o São Paulo. "Esse título para mim é tão importante quanto o da Copa de 94", disse o técnico Jorginho.

LANÚS

O time, mesmo sem muita tradição, vive ótima fase. Além de estar na final da Sul-Americana, é vice-líder do Campeonato Argentino – faltando uma rodada, está dois pontos atrás do San Lorenzo. O técnico Guillermo Schelotto foi duas vezes campeão da Libertadores como atacante do Boca Juniors, clube em que também já atuou o Santiago "El Tanque" Silva, nome mais conhecido do time.