Ponte Preta inicia série de jogos-treino em busca de nova formação para Paulistão

O primeiro adversário será o Velo Clube, de Rio Claro (SP), nesta quarta-feira, às 16 horas, no Centro de Treinamento do Jardim Eulina, em Campinas. No sábado o adversário será o Bragantino, no dia 22 o Independente, de Limeira (SP), e por último o Votuporanguense, no dia 23, em duelo que marcará a inauguração da arena Plínio Marin, em Votuporanga (SP).

"Eu pedi jogos contra equipes em um estágio de preparação mais avançado que a gente, com dois, três meses de preparação, até para não nos enganarmos. Depois, a terceira e a quarta semanas servirão para lapidar o time, adiantar o processo para chegar próximo dessas equipes", justificou o técnico Vinícius Eutrópio.

O treinador pontepretano começará a esboçar a melhor formação para a primeira rodada. Principalmente após a saída de jogadores importantes - casos dos atacantes Biro Biro e Diego OLiveira, do volante Fernando Bob, do goleiro Marcelo Lomba e por último do zagueiro Renato Chaves, que se transferiu para o Fluminense.

A Ponte Preta está no Grupo B do Paulistão ao lado de Ituano, Novorizontino, Palmeiras e São Bernardo. O time estreia no final do mês contra o Oeste, em Itápolis. Este jogo foi confirmado para dia 30, um sábado, às 19h30.