Ponte Preta inicia treinos, renova com dois e confirma quatro reforços

A apresentação da Ponte Preta nesta quarta-feira foi marcada por novidades. A diretoria anunciou mais quatro reforços e também as renovações dos empréstimos do zagueiro Reginaldo e do polivalente Nathan, que pertencem a Fluminense e Atlético-MG, respectivamente.

O mais conhecido dos novos reforços é o experiente lateral Diego Renan, que tem 28 anos e estava no Figueirense. Ele pode atuar tanto na direita quanto na esquerda. Revelado pelo Cruzeiro, o jogador passou ainda por Criciúma, Vasco, Vitória e Chapecoense.

Além dele, chegaram o zagueiro Airton e os atacantes Hugo Cabral e Marlyson. Os dois primeiros conquistaram o acesso na última Série B defendendo Avaí e CSA, respectivamente. Já Marlyson foi revelado no Joinville e, aos 21 anos, chega como uma aposta.

Antes, a Ponte havia confirmado os seguintes reforços: os laterais Luis Ricardo e Giovanni, os volantes Edson, Mantuan e Igor Henrique, o meia Gerson Magrão e o atacante Dudu.