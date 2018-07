Ponte Preta já admite negociar Luan com Atlético-MG

O executivo de futebol da Ponte, Ocimar Bolicenho, confirmou que o clube não irá se opor à vontade do atacante. "A vontade dele é ir para o Atlético-MG. Nós sabemos disso, porque ele nos definiu isso", argumentou o dirigente, que tentou desmentir a informação no começo da semana.

Para contratar Luan, porém, o Atlético-MG terá de negociar com a Ponte. Na segunda-feira, o clube de Campinas adquiriu 40% dos direitos econômicos do jogador por R$ 1,2 milhão e, automaticamente, passou a ter 100% dos direitos federativos. Desta forma, o time mineiro terá de pagar a cláusula compensatória, mesmo que adquira os outros 60% dos direitos econômicos.

Além do pagamento em dinheiro, o Atlético-MG pode envolver na negociação o meia Nikão, que estava emprestado à Ponte durante o último Brasileirão. O contrato de empréstimo do jogador acaba no final deste ano.

Se Luan for mesmo negociado, será o quarto titular da Ponte no último Brasileirão a ter a saída confirmada. Antes dele, já haviam deixado o clube o lateral-esquerdo João Paulo (negociando com o Vasco), o volante Renê Júnior (se transferindo ao Santos) e o atacante Roger (ainda sem clube).

A lista pode ser maior. O volante Wendel Santos teve o retorno solicitado pelo Palmeiras e ainda não sabe se permanece na Ponte em 2013. O mesmo vale para o volante Baraka, que não chegou a um acordo salarial com o clube de Campinas.