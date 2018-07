Ponte Preta lamenta desfalque de Uendel para decisão

"Infelizmente não temos um outro lateral-esquerdo de ofício, só garotos que são da base, mas não é o momento deles entrarem agora. Vamos ter de improvisar alguém", explicou o técnico Jorginho após o jogo. O favorito para entrar como titular é o atacante Chiquinho, que nesta quarta sofreu a falta que gerou o gol de empate da equipe. Segundo Jorginho, o jogador é veloz e já atuou na posição em algumas vezes na carreira.

Uendel forma junto com o atacante Rildo o setor responsável por criar os contra-ataques em velocidade que são o ponto forte do time. Além disso, foi ele o autor do último gol da vitória por 3 a 1 sobre o São Paulo, no Morumbi, resultado que encaminhou a vaga do clube campineiro para a final. A Ponte Preta deposita as chances de título justamente nos contragolpes, pois espera que o Lanús ataque mais do que fez no Pacaembu.

As duas equipes devem ir para o ataque porque a final da Sul-Americana não conta com gols fora como critério de desempate, ao contrário das fases anteriores. Um novo empate leva a disputa para a prorrogação e, posteriormente, pênaltis.