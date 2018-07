Ponte Preta 'lamenta' ficar com vaga na Copa Sul-Americana e menos dinheiro

O técnico Guto Ferreira citou o elenco limitado como um dos obstáculos para disputar simultaneamente a Copa Sul-Americana com o Campeonato Brasileiro. "Se estamos com dificuldade para administrar o elenco, podemos nos expor na Sul-Americana", ressaltou.

A tendência é que a Ponte Preta utilize um time alternativo na competição continental, onde enfrentará na "fase brasileira" a Chapecoense. A Conmebol ainda não definiu as datas e nem a ordem dos confrontos. Não houve confirmação da cota, mas nesta fase não passaria de R$ 100 mil reais. Além disso, as despesas com transporte e hospedagem correm por conta dos próprios clubes. Se passasse às oitavas da Copa do Brasil, o clube teria uma cota líquida de R$ 690 mil.

No Brasileirão, o time paulista volta a campo neste domingo, quando recebe o Internacional, em Campinas. Após 14 jogos, o clube é o 11.º colocado, com 18 pontos.