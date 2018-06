Ponte Preta lamenta prejuízos por não receber torcida do Palmeiras

Ao mesmo tempo em que a diretoria da Ponte Preta calcula um prejuízo em torno de R$ 300 mil por não poder receber a torcida do Palmeiras, neste domingo, às 19h30, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela oitava rodada do Campeonato Paulista, ela fez um corte grande em todas as áreas do clube, gerando uma economia estimada em R$ 5 milhões.

Nesta sexta-feira, o promotor Paulo Castilho visitou o estádio junto com o Coronel Sulita, que comanda os estádios no Estado de São Paulo. Ao lado da direção pontepretana, eles estudam uma forma de reforçar a segurança no local, motivo pelo qual o clube está proibido de receber torcida visitante. Normalmente seriam destinados três mil ingressos aos palmeirenses.

"Ficou definido que a diretoria fará um novo projeto e no futuro podemos rever a decisão tomada para evitar novos conflitos dentro e fora do estádio", afirmou Paulo Castilho, lembrando que, por enquanto, o estádio Moisés Lucarelli, continua sendo de torcida única. E os torcedores da Ponte estão proibidos de ver jogos fora de casa.

Tudo aconteceu depois da confusão gerada por um grupo de torcedores que invadiu o gramado na partida contra o Vitória, no ano passado, pelo Campeonato Brasileiro. O clube, inclusive, perdeu cinco mandos que serão cumpridos na Série B do Brasileiro, uma vez que o time foi rebaixado.

"Nosso orçamento caiu de R$ 40 para R$ 15 milhões no ano e, infelizmente, precisamos fazer cortes", justificou o presidente José Armando Abdalla. Muitos profissionais do departamento de futebol foram dispensados, principalmente da base, como preparadores físicos, técnicos, gerentes e até mesmo a nutricionista.

DUAS MUDANÇAS

O técnico Eduardo Baptista não confirmou as duas mudanças que fará no time, mas são quase certas as entradas de Marciel no meio de campo e de Gabriel Vasconcelos no ataque. O primeiro entra no lugar de Tiago Real, machucado, e o segundo na vaga de Silvinho, suspenso com três cartões amarelos.

Os jogadores treinaram nesta sexta-feira e voltam neste sábado pela manhã para um recreativo com portões fechados. Até agora o time não venceu diante de sua torcida, com duas derrotas e um empate. Com nove pontos, é vice-líder do Grupo B.