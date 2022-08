Ponte Preta leva gol no fim, perde para o Brusque e tem reação freada na Série B

O Brusque quebrou uma sequência de sete jogos sem vitória ao bater a Ponte Preta por 2 a 1 na noite desta sexta-feira, no estádio Augusto Bauer, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, em jogo marcado pela lesão feia do atacante Everton, que chegou a ser levado para o hospital.

Com o resultado, o Brusque se reabilitou e terminou a noite na 13ª colocação, com 28 pontos, impedindo que a Ponte Preta se aproximasse do G-4. O time campineiro seguiu no 11º lugar, com 29.

O jogo começou truncado e com uma infelicidade para o lado da Ponte Preta. Principal contratação do time para o segundo semestre, Everton dividiu com Zé Mateus, prendeu o pé no gramado e tirou o tornozelo do lugar. O jogador precisou deixar o campo de ambulância e foi direto para o hospital. A situação do time campineiro só piorou. Logo depois, Hélio dos Anjos precisou fazer mais uma mudança por lesão. Desta vez, foi Wesley Fraga que deixou o campo.

A primeira grande jogada da etapa inicial foi com Airton. Ele cobrou falta e viu Léo Naldi jogar contra o próprio gol. No entanto, a arbitragem assinalou falta de Wallace no goleiro Caíque França e anulou o lance. Apesar do alívio, a Ponte Preta não se encontrou na partida e buscou apenas se defender.

A tática acabou não funcionando e o castigo veio aos 45 minutos. Alex Sandro tabelou com Fernandinho e mandou no ângulo para abrir o placar, fazendo o seu gol de número 13 na temporada. Já a Ponte ficou ainda mais desnorteada e não esboçou nenhuma reação para evitar a derrota parcial.

No segundo tempo, a Ponte Preta conseguiu equilibrar o duelo e chegou a ter um gol anulado, marcado por Elvis, aos nove minutos. O meia, que estava em posição irregular, voltou a brilhar aos 18. Ele completou um desvio de Nicolas, após cruzamento de Fessin, para deixar tudo igual. Desde que estreou com a camisa alvinegra, participou de todos os gols da equipe até aqui.

Após o empate, a Ponte se acomodou e viu o Brusque reagir bem quando Hélio dos Anjos tirou Elvis para reforçar o sistema defensivo. Aos 39 minutos, Ale Ruan cruzou, Crislan ajeitou e Rodolfo Potiguar soltou o pé para colocar o time catarinense de novo à frente do placar.

O panorama mudou após o gol. O Brusque se fechou, a Ponte voltou a cometer inúmeros erros e acabou perdendo pontos importantes.

A Ponte Preta volta a campo no sábado, às 11h, no clássico com o Guarani, no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). No mesmo dia, às 16h30, o Brusque visita a Chapecoense, na Arena Condá, em Chapecó (SC).

FICHA TÉCNICA

BRUSQUE 2 X 1 PONTE PRETA

BRUSQUE - Jordan; Zé Mateus, Éverton Alemão, Wallace Reis e Airton (Alex Ruan); Rodolfo Potiguar, Wagner Balotelli (Matheus Trindade) e Álvaro (Gabriel Taliari); Alex Sandro (Paulo Baya), Patrick e Fernandinho (Crislan). Técnico: Luan Carlos.

PONTE PRETA - Caíque França; Igor Formiga, Mateus Silva, Guilherme Souza e Artur (Jean Carlos); Wesley Fraga (Luiz Felipe), Léo Naldi, Walisson (Nicolas) e Elvis (Léo Santos); Everton (Fessin) e Lucca. Técnico: Hélio dos Anjos.

GOLS - Alex Sandro, aos 45 minutos do primeiro tempo. Elvis, aos 18, e Rodolfo Potiguar, aos 39 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Zé Mateus (Brusque); Guilherme Souza e Nicolas (Ponte Preta).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC).