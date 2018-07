Ponte Preta libera e Cafu pode fechar com o Palmeiras nesta terça

Depois de Rafael Marques, Dudu e Robinho, o Palmeiras deve acertar com mais um reforço até terça-feira. O atacante Jonathan Cafu conseguiu a liberação da Ponte Preta e tem caminho livre para fechar com o Alviverde.

O Palmeiras vai comprar 25% dos direitos econômicos do atacante. A tendência é que na terça-feira pela manhã, o jogador de 23 anos faça exames médicos e assine contrato para ser mais uma opção ao técnico Oswaldo de Oliveira.

Cafu se encaixa no estilo de jogador que o treinador pediu, que é de velocidade e caindo mais pelas pontas. Além dele, o Palmeiras espera que Arouca consiga rescindir seu contrato com o Santos na Justiça para também acertar com ele. Até o momento, o Alviverde já contratou dez jogadores.

São eles: o lateral-direito Lucas, o lateral-esquerdo João Paulo, o zagueiro Vitor Hugo, os volantes Amaral, Gabriel e Andrei Girotto, os meias Zé Roberto e Robinho e os atacantes Dudu e Leandro Pereira. A diretoria ainda espera por Arouca e acerta os últimos detalhes com o zagueiro Victor Ramos, que pertence ao Monterrey e apareceu no futebol brasileiro defendendo o Vitória e o Vasco. O clube ainda quer um goleiro para reserva de Fernando Prass. Aranha, do Santos, e Roberto, que estava na Ponte Preta e foi liberado, interessam.