Ponte Preta libera Edno,  artilheiro da Série B, para o Vitória

Artilheiro da Ponte Preta na Série B do Campeonato Brasileiro, com seis gols, o atacante Edno foi oficialmente dispensado pela diretoria na manhã desta segunda-feira. A diretoria alegou que Edno recebia um alto salário. Na última rodada, o atacante ficou no banco de reservas diante do América-MG, na derrota por 3 a 0, e entrou no segundo tempo. Ele vai defender o Vitória.

Ainda que marcasse os gols - na época Edno chegou a ser o artilheiro isolado da Série B -, o atacante não conseguiu entrar na sua melhor condição física e foi muito criticado por isso. Assim que assumiu o comando do time, o técnico Guto Ferreira deixou o jogador fora dos jogos para que ele aprimorasse a forma física.

Com salário alto e muita concorrência no ataque, Edno perdeu espaço e sua saída já era esperada. Ele estava disponível para acertar com outro clube e acertou com o Vitória. O clube baiano procura urgentemente um atacante de referência para tentar fugir da zona de rebaixamento do Brasileirão. O time o lanterna da competição, com 15 pontos. Atualmente a Ponte Preta conta com Rafael Costa, Anderson Bartola, Nathan, Cafu, Roni, Alexandro, Douglas Tanque, Rossi, Vinicius, Tomás e Miguel para o ataque.

Apesar do grande investimento, o time de Campinas segue fora da zona de acesso na Série B, na sétima posição, com 28 pontos, três a menos que o Avaí, quarto colocado.

Se Edno foi embora, outros dois jogadores chegaram. Nesta manhã, o atacante Tomás, emprestado do Flamengo, e lateral-esquerdo João Paulo, vindo do Tombense-MG, foram oficialmente apresentados no clube. Os dois jogadores chegam com contrato até o final da Série B e se juntam ao restante do elenco comandado por Guto Ferreira ainda nesta segunda-feira.

A Ponte trabalha nos bastidores para conseguir o registro dos dois jogadores junto à CBF para que eles estejam aptos já para o próximo confronto, sábado, às 16h10, em Campinas, diante do Náutico, pela 19ª rodada da Série B.

Com 31 anos, Edno foi contratado pela Ponte ainda no final do Campeonato Paulista com muita, mas pôde jogar apenas no início da Série B. Na época, sob o comando do técnico Dado Cavalcanti, ele compôs a dupla de ataque ao lado de Alexandro, também contratado para a competição. Na época em que foi contratado, era considerado o principal reforço do clube para a temporada.