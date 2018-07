Ponte Preta libera Giancarlo para acertar com o Criciúma

O destino do jogador deverá ser o Criciúma, onde ele chegará para participar de um rodízio com o artilheiro do time, Zé Carlos. A contratação era um pedido do técnico Paulo Comelli, que perdeu Douglas, machucado.

Giancarlo foi um dos destaques do Campeonato Paulista do ano passado, quando marcou 11 gols com a camisa do Bragantino, ficando atrás de Neymar e Hernane (do Mogi Mirim), apenas. Contratado pela Ponte Preta em agosto, fez cinco gols em 14 jogos no Brasileirão, ficando como reserva de Roger. Com a contratação de Alemão e Willian, ele continuaria no banco para esta temporada.