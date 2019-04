Ponte Preta libera Hugo Cabral para acertar com o Cuiabá

Ainda em busca de reforços para a sequência da temporada, a Ponte Preta segue abrindo mão de jogadores que não estavam nos planos do técnico Jorginho. Nesta quarta-feira, o atacante Hugo Cabral foi liberado e deve acertar com o Cuiabá.

O time mato-grossense também vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro e espera oficializar o negócio ainda essa semana. Nesta quarta, Hugo Cabral foi ao CT do Jardim Eulina para se despedir dos companheiros.

Anunciado em dezembro depois de ter conquistado o acesso à elite do Campeonato Brasileiro pelo CSA, o atacante não vingou com a camisa da Ponte. Foram 13 partidas e três gols. A última vez que esteve em campo foi em 3 de abril, na derrota por 2 a 0 para a Aparecidense, pela Copa do Brasil.

Existe ainda a possibilidade de outros jogadores que não estão sendo aproveitados pela comissão técnica deixarem o clube nos próximos dias, como o volante André Castro e o meia Tiago Real.

A estreia da Ponte Preta na Série B será na segunda-feira, contra o Coritiba, às 20 horas, no Couto Pereira.