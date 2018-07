Ponte Preta libera o volante Marcos Serrato para o Tupi

Ainda jovem e revelado pelo Paraná, Serrato chegou ao estádio Moisés Lucarelli no final de 2015 e pouco foi aproveitado no time titular. Ele até ganhou confiança nos treinamentos, mas perdeu de vez seu espaço com a chegada de Jonas, vindo por empréstimo do Flamengo. Além disso, seu concorrente direto, João Vitor, também cresceu de produção e caiu nas graças da torcida.

Quem também deixou Campinas recentemente foi o volante Eurico, que retornou de empréstimo ao Cruzeiro junto com o atacante Hugo Ragelli. Com eles, o atacante Alexandro acertou com o Paysandu para a Série B e completa a lista de saídas. Outras ainda são aguardadas para a próxima semana, mas a diretoria prefere não revelar nomes.

Por enquanto, os nomes que são comentados nos corredores do clube tratam dos zagueiros Thiago Alves e Ferron, o atacante Wellington Paulista, o volante Elton e o goleiro Cesar. Por outro lado, a Ponte já acertou a chegada do atacante Roger, o zagueiro Kadu, o lateral Diogo Matheus e o volante Renê Júnior.