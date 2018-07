Ponte Preta libera volante Paulo Roberto e atacante Éverton Santos

CAMPINAS - A diretoria da Ponte Preta acertou a saída de mais dois jogadores do elenco para o Campeonato Brasileiro, na tarde desta sexta-feira. O time de Campinas liberou o volante Paulo Roberto e o atacante Éverton Santos, que estavam encostados no elenco e devem se transferir ao Figueirense.

Os dois jogadores sequer participaram do treinamento da tarde desta sexta-feira, que definiu o time para o duelo contra o Atlético-PR, no domingo, em Curitiba. Mesmo que ambos não tivessem sido liberados, o técnico Jorginho não iria utilizá-los.

Por outro lado, o goleiro Edson Bastos e o meia Ramírez, que eram cotados para sair, treinaram normalmente entre os reservas. O arqueiro estava na mira do Vitória, mas os altos salários atrapalharam um acordo. Já o peruano deve ser devolvido ao Corinthians nos próximos dias.

Em relação ao time, Jorginho não deve fazer mudanças para o jogo contra o Atlético-PR, domingo, às 18h30, em Curitiba. O volante Alef e o atacante William, que sentiam dores musculares, só correram em volta do campo, mas devem jogar. "É manter o que fizemos na última rodada, dar continuidade no trabalho para sairmos com os três pontos diante do Atlético", afirmou Alef, de apenas 18 anos. Por ter vínculo com os paranaenses, o meia Elias está impedido de jogar por contrato.

Mesmo após a vitória sobre o Corinthians, por 2 a 0, a Ponte ainda é vice-lanterna, com 19 pontos. O time, porém, já está praticamente definido e deve ir a campo com a seguinte formação: Roberto; Artur, Ferron, Diego Sacoman e Uendel; Baraka, Alef, Fellipe Bastos e Adrianinho; Chiquinho e William.