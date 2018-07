Ponte Preta libera volante Renê Júnior e deve trazer atacante Zé Roberto do Bahia

A diretoria da Ponte Preta confirmou, no final da tarde desta quarta-feira, pouco antes da partida contra o Grêmio, a liberação do volante Renê Júnior para o Bahia e deve receber um jogador do time tricolor baiano como moeda de troca pela negociação. Quem deve ser enviado para reforçar o elenco do técnico Eduardo Baptista, em Campinas (SP), é o atacante Zé Roberto.

O jogador de 23 anos chegou ao Bahia em 2013, após se destacar com a camisa do Bahia, de Feira de Santana (BA). Não conseguiu se firmar no time e em 2014 foi emprestado para o Salgueiro-PE. Em 2015, voltou para o Bahia e cavou seu espaço no time titular. Na disputa da Série B daquele ano, disputou 12 jogos, três deles como titular, e anotou três gols.

Outro nome do elenco do Bahia que interessava à Ponte Preta era o meia Renato Cajá, que teve uma passagem de bastante destaque pelo time do interior paulista. De qualquer maneira, a liberação do atleta foi desconsiderada pela comissão técnica e pela diretoria, até porque foi investido muito dinheiro para tirá-lo do futebol árabe.

Encostado na Ponte Preta e ainda se recuperando de uma lesão no joelho, o volante Renê Júnior embarcou para Salvador nesta quarta-feira para assinar contrato logo após os exames médicos. Enquanto isso, as duas diretorias conversam para confirmar a liberação de Zé Roberto, que deve embarcar o quanto antes para Campinas.