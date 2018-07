Ponte Preta mantém acordo e não usará Gilson contra o Cruzeiro Impedir um jogador emprestado de enfrentar o clube de origem tornou-se proibido em contratos assinados a partir de 2015. Isso é o que diz o artigo 33 do regulamento de registros e transferências da CBF. Ainda assim, a Ponte Preta não poderá contar com o lateral-esquerdo Gilson contra o Cruzeiro, neste domingo, no Mineirão, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Efetivamente numa "atitude de cavalheiros".