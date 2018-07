Ponte Preta manterá três zagueiros contra o Cruzeiro O Cruzeiro é dono do melhor ataque do Campeonato Brasileiro, com 31 gols, e pode assumir a liderança em caso de vitória. Para conseguir segurar o adversário deste sábado, a Ponte Preta vai manter o esquema com três zagueiros, nem que para isso precise deixar o meia peruano Ramírez no banco de reservas. A partida está marcada para as 18h30, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 16.ª rodada.