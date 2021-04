Ponte Preta marca no fim e bate o São Caetano, de virada, pelo Paulistão

A Ponte Preta contou com um gol de Moisés nos acréscimos do segundo tempo para se reabilitar no Campeonato Paulista Sicredi 2021 e ganhar do São Caetano por 2 a 1, de virada, no Estádio Anacleto Campanella, pela sétima rodada.

Com os mesmos dez pontos da Ferroviária, a Ponte Preta continua na terceira colocação do Grupo B porque leva desvantagem no saldo de gols (2 a 1). Enquanto isso, o São Caetano ainda não venceu e caminha a passos largos rumo à Série A2, amargando a lanterna do Grupo D e da classificação geral, com dois.

Leia Também Mirassol supera o Botafogo, ultrapassa o Santos e lidera Grupo D do Paulistão

O primeiro tempo no Anacleto Campanella teve o VAR como protagonista. Logo no início, o árbitro Adriano de Assis Miranda foi chamado após a bola bater no braço de Luizão em cruzamento de Walter, mas manteve a decisão de campo e não marcou pênalti. O São Caetano abriu o placar aos 15 minutos com Caetano aproveitando rebote de Ygor Vinhas.

A Ponte Preta chegou a empatar com Camilo, mas o gol foi anulado após o VAR assinalar impedimento de Niltinho na origem do lance. Quando o primeiro tempo se encaminhava para o final, Niltinho foi derrubado por Braz dentro da área. O árbitro assinalou pênalti apenas depois de consultar o VAR e Camilo deixou tudo igual aos 49 minutos.

Parecia que a virada da Ponte era apenas questão de tempo pelo bom início de segundo tempo, mas quem quase marcou foi o São Caetano. Walter recebeu livre na direita e finalizou rasteiro para defesa de Ygor Vinhas. Na sequência foi a vez de Luiz evitar o gol ao abafar chute de Paulo Sérgio.

Quando o jogo se encaminhava para o empate, a Ponte Preta conseguiu a virada aos 47 minutos. Moisés recebeu na entrada da área, deixou dois adversários no chão e finalizou rasteiro por baixo do goleiro Luiz.

O São Caetano volta a campo no domingo, às 22h15, contra o Botafogo, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Na segunda-feira, a Ponte Preta recebe a Inter de Limeira, às 20 horas, no Moisés Lucarelli. Os jogos são válidos pela oitava rodada.

FICHA TÉCNICA

SÃO CAETANO 1 X 2 PONTE PRETA

SÃO CAETANO - Luiz; Charles, Polidoro, Caetano e Daciel; Braz (Carlos Alexandre), Neto e Gui Castro (Luis Felipe); Luizinho (William Amorim), Emerson Lima (Filipe Carvalho) e Walter. Técnico: Paulinho McLaren.

PONTE PRETA - Ygor Vinhas; Apodi, Luizão, Ruan Renato e Yuri; Dawhan (Barreto), Léo Naldi (Thalles) e Camilo (Vini Locatelli); Niltinho (Renan Mota), Moisés e Paulo Sérgio (Robinho). Técnico: Fábio Moreno.

GOLS - Caetano, aos 17, e Camilo, aos 49 minutos do primeiro tempo; Moisés, aos 47 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Adriano de Assis Miranda.

CARTÕES AMARELOS - Daciel, Neto e Guilherme Castro (São Caetano); Léo Naldi (Ponte Preta).

LOCAL - Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP).