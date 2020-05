Ponte Preta mira mais cinco reforços para a retomada da temporada

A diretoria da Ponte Preta espera anunciar, até o fim desta semana, mais alguns nomes entre os cinco reforços que colocou como meta. O time de Campinas, até aqui, fechou com Luizão, Ernandes e Camilo para o restante da temporada.

Entre as prioridades no mercado estão um lateral-direito, um zagueiro, um volante e um ou dois atacantes. Os nomes para cada uma das posições são o defensor Rayan (Ferroviária), o meia Neto Moura (Mirassol), o ponta Felipe Ferreira (Ferroviária) e o atacante Matheus Peixoto (Red Bull Bragantino).

O Campeonato Paulista está paralisado desde meados de março, enquanto a Ponte Preta entrou de férias em abril. A quarentena no estado de São Paulo foi prorrogada até 31 de maio. No Paulistão, a Ponte Preta luta contra o rebaixamento.

O clube do interior tem a pior campanha geral com apenas sete pontos em dez rodadas. Restam mais dois jogos e seis pontos em disputa. A Ponte Preta está a três do primeiro rival fora da zona do descenso.