Ponte Preta não faz mistério e só tem uma mudança contra o Avaí no Sul Diferente do que aconteceu nas últimas rodadas, o técnico Felipe Moreira não fez mistério e confirmou o time titular da Ponte Preta que vai enfrentar o Avaí, neste sábado, às 21 horas, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, pela 37.ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O clube campineiro é o nono colocado, com 51 pontos.