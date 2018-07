Ponte Preta não renova com Eduardo e procura lateral A Ponte Preta sofreu mais uma baixa em seu elenco para a temporada de 2011. O jovem lateral-direito Eduardo Zamariolli não teve o seu contrato renovado e deixou o clube no início dessa semana. O contrato do lateral iria até 30 de novembro deste ano, mas como estava fora dos planos do técnico Gilson Kleina para a próxima temporada, acabou sendo liberado.