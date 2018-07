Ponte Preta negocia retorno de Bryan, encostado no Cruzeiro

Depois das tentativas frustradas por Danilo Barcellos, Gilson e Sidcley, a Ponte Preta pode anunciar o retorno de um velho conhecido para brigar com Breno Lopes por uma posição entre os titulares na lateral esquerda. Trata-se de Bryan, que está fora dos planos do técnico Mano Menezes no Cruzeiro.

Bryan chegaria por empréstimo ao Moisés Lucarelli até dezembro e essa seria sua segunda passagem pelo time campineiro. A primeira foi em 2014, quando conquistou o acesso à elite do futebol brasileiro. Ao todo, foram 28 jogos e um gol marcado.

Revelado nas categorias de base do América-MG, Bryan tem 24 anos e acumula passagens por Benfica e Portuguesa. Ele chegou ao Cruzeiro na temporada passada, sendo contratado depois de conquistar o título mineiro pelo América. No time celeste, fez 15 partidas.

NA ESPERA

Além de Bryan, a Ponte espera decidir ainda essa semana a situação de Luis Fabiano. No último final de semana, o Tianjin Quanjian, da China, sinalizou pela rescisão contratual. Assim que ela for assinada, o atacante deve escolher entre o time campineiro e o Vasco para atuar no Brasil.

Quem, com certeza, vai chegar ao clube é o zagueiro Yago, do Corinthians, emprestado junto com o atacante Lucca. Os dois chegam como parte da negociação para ceder o atacante William Pottker para o time da capital após o Campeonato Paulista.