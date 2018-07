Ponte Preta oficializa a ida do zagueiro Ferrón ao Sport

CAMPINAS - A diretoria da Ponte Preta oficializou, nesta quinta-feira, a saída do zagueiro Ferrón. Com o contrato se encerrando neste final de ano, o jogador possui um salário acima dos padrões do clube e foi liberado para negociar com outros times. Nos próximos dias, ele será anunciado pelo Sport.

Ferrón chegou à Ponte Preta em 2011 e era o jogador que estava há mais tempo no clube. Em três anos, foram 148 partidas, sendo 143 como titular. "Esta será só mais uma das vírgulas de nossas vidas e não um ponto final", prometeu o jogador, em sua despedida.

A expectativa do time de Campinas é confirmar a chegada de mais três reforços antes da virada do ano. O lateral-direito Neílson e o zagueiro Luiz Otávio, ambos do Icasa, e o atacante Silvinho, do São Paulo, estão com conversas adiantadas.