Ponte Preta oficializa atacante e acerta saída de três jogadores

CAMPINAS - A reformulação continua em ritmo acelerado no Estádio Moisés Lucarelli. Na manhã desta terça-feira, Cafu realizou exames médicos e é o sétimo reforço da Ponte Preta para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. Por outro lado, o lateral-esquerdo Rodrigo Biro, o volante Bruno Silva e o atacante Alemão foram para a Chapecoense.

Destaque e artilheiro do XV de Piracicaba no Campeonato Paulista - disputou 13 partidas e marcou cinco gols -, Cafu tem 22 anos e chegou a ser pretendido por outros clubes, como o Atlético-PR. No entanto, um grupo de empresários comprou 90% de seus direitos econômicos e o repassou para a Ponte.

Agora, são sete reforços contratados pela diretoria: o lateral-direito Daniel Borges, os volantes Adilson Goiano e Elton, o meia Lucas Patinho, e os atacantes Edno, Alex Créu e Cafu. O meia Gabriel Leite, rebaixado pelo Paulista de Jundiaí para Série A2, está com as negociações bem adiantadas.

Por outro lado, três jogadores deixaram o Majestoso nesta terça-feira. Sem espaço com o técnico Vadão, Rodrigo Biro foi emprestado para a Chapecoense, que disputa a elite do Brasileiro. O mesmo destino têm Bruno Silva e Alemão, que tinham salários considerados altos para a Série B.