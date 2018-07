Ponte Preta oficializa cinco reforços para a disputa do Paulistão

A Ponte Preta anunciou oficialmente nesta terça-feira a contratação de mais cinco jogadores para a disputa do Campeonato Paulista. São eles: os zagueiro Diego Ivo, ex-Ceará, e Pablo, ex-Avaí, os volantes Paulinho, ex-Náutico, e Dedé, ex-Chapecoense, além do atacante Fábio Santos, ex-Oeste de Itápolis. A apresentação dos atletas está marcada para acontecer no dia 5 de janeiro.

Com 27 anos, Fábio Santos foi um dos responsáveis por ajudar o Oeste a se salvar do rebaixamento na Série B. Além do clube de Itápolis, o atacante passou por Daegu-COR, Red Bull Brasil, Avaí, São Caetano, Tokushima Vortis-JAP, Botafogo, Villa Rio, Gama, Shonan Bellmare-JAP, Mito Hollyhock-JAP, Coruripe-AL e Corinthians-AL.

Por sua vez, o zagueiro Pablo tem 23 anos e atuou pelo Grêmio antes defender o Avaí e ser um dos destaques da Série B deste ano. Enquanto que Diego Ivo, de 25 anos, formado nas categorias de base do Avaí, passou por clubes como Paulista, Sport, Atlético-PR e Ceará.

Revelado pelo Ferroviário, Dedé, 27 anos, passou por clubes como Ceará, Ituano, Bahia, Fortaleza, Icasa, Santa Cruz, Vila Nova, Bahia de Feira, Tiradentes e Horizonte, antes de parar na Chapecoense, onde disputou 26 jogos e marcou um gol. Já Paulinho estava no Náutico, onde atuou em 25 partidas na Série B. O volante já teve uma passagem discreta pela Ponte em 2011, após defender o Botafogo no Paulistão.

A Ponte Preta já fechou com nove jogadores até agora. O clube campineiro já confirmou também o acerto com o goleiro Matheus, ex-Bragantino, o zagueiro Renato Chaves, e os meias Tchê Tchê, do Osasco Audax, e Vitor Xavier, do Mogi Mirim.