Ponte Preta oficializa contratação de Gilson e Diego Oliveira

A novidade fica por conta de Diego Oliveira, que em momento algum foi especulado. Com 24 anos, o jogador defendeu o Linense no Paulistão. Antes, teve passagens por Noroeste, Bahia, Audax e Boa Esporte, além de Al-Mesaimeer (Catar) e Suwon Bluewings (Coreia do Sul).

Gilson, por outro lado, já vinha sendo comentado no clube. Encostado no Cruzeiro, onde era opção na reserva atrás de Fabrício, Mena e Pará, ele chega por empréstimo até o fim do ano. Antes mesmo de vestir a nova camisa, ele criou uma polêmica, após revelar que preferia a proposta do Coritiba, que ofereceu salário e tempo de contrato maiores. No final, o time mineiro optou por honrar o acordo prévio assinado com os campineiros.

Outros dois nomes são aguardados em Campinas. O volante Marcos Serrato, do Paraná, está a detalhes de ser anunciado. Já o atacante Felipe Azevedo, que defende o Sport, só deve ser confirmado após o término do Campeonato Pernambucano.