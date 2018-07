Ponte Preta oficializa dupla do Cruzeiro e rescinde com lateral Jefferson Recife

Eurico tem 21 anos e atuou em algumas partidas do time mineiro no último Campeonato Brasileiro. Também foi utilizado pelo clube na primeira fase da Copa Libertadores deste ano. O volante já defendeu a seleção brasileira olímpica e pode fazer parte da delegação que irá aos Jogos do Rio, em 2016.

Hugo Ragelli é o artilheiro das categorias de base do Cruzeiro. Teve poucas oportunidades neste segundo semestre no time principal. Mas é visto como uma grande promessa e pode render frutos ao clube mineiro no futuro.

RESCISÃO - Em contrapartida, o lateral-esquerdo Jefferson Recife teve seu contrato rescindido pela Ponte Preta nesta terça-feira. Ele não teria espaço no elenco pontepretano e em comum acordo aceitou ser liberado.

A Ponte Preta está no Grupo B do Paulistão, ao lado de Ituano, Novorizontino, Palmeiras e São Bernardo. A estreia da equipe no Estadual está marcada para o dia 31 de janeiro, contra o Oeste, em Itápolis.