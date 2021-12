Ponte Preta oficializa Luis Fabiano como coordenador de futebol

A semana começou com uma novidade para o torcedor da Ponte Preta. Na tarde desta segunda-feira, o clube oficializou Luis Fabiano, de 41 anos, que se aposentou na última sexta-feira, como novo coordenador de futebol. Revelado no estádio Moisés Lucarelli, o ex-jogador erá o principal elo entre elenco e o presidente Marco Antônio Eberlin, mas também poderá ajudar nas negociações. Afinal, foram 22 anos no mundo da bola.

"É com imensa alegria que estou retornando pra minha casa, pro clube que me revelou. Sou de família pontepretana, devo muito à Ponte e dedico esse retorno a todos os amigos pontepretanos e, em especial, ao meu avô Ditão, que era pontepretano doente e me levava para ver jogos no Majestoso desde pequeno", afirmou o ex-jogador.

"É uma nova função, mas acho que a experiência que obtive em 22 anos de carreira, trabalhando com vários profissionais, vai me ajudar bastante. Vou aprender bastante, mas também tenho muita coisa para passar a todos e espero poder ajudar da melhor maneira possível. Vou me doar ao máximo para fazer a Ponte voltar para onde nunca deveria ter saído, que é a primeira divisão", acrescentou.

Com passagens de destaque por São Paulo, Sevilla-ESP e seleção brasileira, Luis Fabiano anunciou a aposentadoria dos gramados na última sexta-feira. Ele não atuava desde 2017, quando deixou o Vasco. Entre 2017 e 2019, o ex-atacante esteve próximo de um acerto com a Ponte, mas que não aconteceu por conta de problemas físicos.