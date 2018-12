Ponte Preta oficializa pacotão com sete reforços para a temporada de 2019

A espera acabou. Conforme prometido pelo presidente José Armando Abdalla no início da semana, durante a apresentação do técnico Mazola Júnior, a Ponte Preta oficializou nesta quinta-feira um pacotão de reforços com sete nomes para a temporada de 2019.

Dos sete jogadores, cinco deles disputaram a elite do último Campeonato Brasileiro: o lateral-direito Luis Ricardo (ex-Botafogo), o lateral-esquerdo Giovanni (ex-América-MG), os volantes Edson (ex-Bahia) e Mantuan (ex-Corinthians), além do meia Gerson Magrão (ex-América-MG). Já o volante Igor Henrique fez parte do elenco campeão da Série B pelo Fortaleza e o atacante Dudu defendeu o Náutico na Série C.

A diretoria pontepretana ainda trabalha para anunciar mais reforços, principalmente para o setor ofensivo. O executivo de futebol Marcelo Barbarotti espera que todos os jogadores estejam à disposição de Mazola Júnior no dia da reapresentação, marcada para o dia 2 de janeiro.

"Estamos trabalhando em outros nomes que deverão ser anunciados antes do início das atividades. É uma época em que muitos jogadores estão em férias e muitas vezes a burocracia acaba demorando um pouco mais, mas é preciso ter paciência. A Ponte só oficializa as contratações quando já está tudo certo", comentou Barbarotti.

A Ponte Preta também espera renovar com dois jogadores que fizeram parte do elenco que disputou a última Série B: o lateral-direito Ruan e o zagueiro Reginaldo, que pertencem a Barra da Tijuca-RJ e Fluminense, respectivamente.