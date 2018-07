Ponte Preta oficializa saídas do volante Baraka e do atacante Chiquinho

CAMPINAS - A Ponte Preta anunciou nesta terça-feira que outros dois jogadores estão de saída do elenco que foi vice-campeão da Copa Sul-Americana. Além de William e do técnico Jorginho, que já se despediram, o volante Baraka e o atacante Chiquinho não seguem no Moisés Lucarelli para as disputas da Paulistão e da Série B do ano que vem.

Baraka, que foi titular desde que chegou ao clube, no fim do Paulistão/2012, vindo do Mogi Mirim, diz que não chegou a um acordo para continuar. "Meu contrato acabou e estou me desligando desse grande clube. Gostaria muito de ficar, em especial por causa da torcida ponte-pretana. Infelizmente não deu, mas levarei comigo sempre as lembranças desse grande time que é a Ponte", comentou o jogador, que fez 101 partidas pelo clube de Campinas.

Já Chiquinho, que teve uma passagem apagada pelo Corinthians na temporada passada, estava emprestado à Ponte Preta, clube pelo qual jogou como titular em boa parte do Brasileirão e da Copa Sul-Americana. Ele também não terá o contrato renovado. "Os dois são ótimos jogadores e gostaríamos muito de mantê-los na equipe. Nós agradecemos aos jogadores pelo empenho e bom serviço em seus períodos no clube", afirmou o diretor de futebol da Ponte, Marcus Vinícius. Sidney Moraes já foi confirmado como técnico do clube para 2014.